Брэдли Купер прогулялся с дочкой в Нью-Йорке (фото)



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Брэдли Купер попал в объективы папарацци в Нью-Йорке во время прогулки с дочерью Леей, которую родила русская модель Ирина Шейк в апреле 2017 года

С тех пор, как Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о разрыве, звездная экс-пара распределила обязанности пополам по уходу за их общей дочерью Леей.

Так, знаменитости после расставания сохранили дружеские отношения ради совместного воспитания ребенка и помощи друг другу. К примеру, во время Недель моды, когда Шейк работала моделью, Купер смотрел за Леей.

Брэдли Купер попал в камеры папарацци на прогулке с маленькой дочерью, которую он держал на руках. Девочка была одета в черно-белое клетчатое платье и серую кофту.

Голливудский актер также держал маленький голубой рюкзак Леи.

Добавим, пока нет никаких официальных подробностей о жизни Ирины и Брэдли. Известно, что Шейк ни с кем не встречается и старается уделять все свободное время дочери. Модель признается, что после разрыва с Купером ей нужно время, чтобы оправиться.

Джерело: 24tv.ua