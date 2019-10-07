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    Фото

    Брэдли Купер прогулялся с дочкой в Нью-Йорке (фото)

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    Брэдли Купер прогулялся с дочкой в Нью-Йорке (фото)
    ivona.bigmir.net

    Брэдли Купер попал в объективы папарацци в Нью-Йорке во время прогулки с дочерью Леей, которую родила русская модель Ирина Шейк в апреле 2017 года

    С тех пор, как Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о разрыве, звездная экс-пара распределила обязанности пополам по уходу за их общей дочерью Леей.

    Так, знаменитости после расставания сохранили дружеские отношения ради совместного воспитания ребенка и помощи друг другу. К примеру, во время Недель моды, когда Шейк работала моделью, Купер смотрел за Леей.

    Брэдли Купер попал в камеры папарацци на прогулке с маленькой дочерью, которую он держал на руках. Девочка была одета в черно-белое клетчатое платье и серую кофту.

    Голливудский актер также держал маленький голубой рюкзак Леи.

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    Daily Mail
    Daily Mail
    Daily Mail

    Добавим, пока нет никаких официальных подробностей о жизни Ирины и Брэдли. Известно, что Шейк ни с кем не встречается и старается уделять все свободное время дочери. Модель признается, что после разрыва с Купером ей нужно время, чтобы оправиться.

    Джерело: 24tv.ua

    знаменитости фотография модель актер
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