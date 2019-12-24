Дантес рассказал о сексе с Дорофеевой



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«Мое желание не должно быть выше ее усталости», – отметил Дантес instagram.com/nadyadorofeeva/

По словам певца, он никогда не ставит свое желание выше желания жены

Звездная пара – Надя Дорофееву и Владимир Дантес – одна из самых скрытных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги нечасто делятся подробностями своей личной жизни. Небольшое исключение сделал Дантес: в новом интервью с Машей Ефросининой «Экзамен на откровенность» Владимир откровенно рассказал о сексуальной жизни с Надей.

На вопрос телеведущей о том, кого он в последний раз соблазнял, Дантес ответил максимально откровенно. «Надю! Я все время ее соблазняю. Это какая-то вечная игра. Это же классно, когда ты начинаешь играть в то, что она недотрога. А потом когда ты начинаешь еще ржать с этого – это самое кайфовое».

Также Владимир рассказал о том, что никогда не ставит свое желание выше желания жены. «Мое желание не должно быть выше ее усталости. Разве что ты можешь сделать ей приятно и тоже получить от этого удовольствие. Так можно, и не факт, что надо продолжать», - отметил Дантес.