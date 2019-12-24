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    Шоу-биз

    Украинская Рапунцель ежедневно получает просьбы понюхать ее шевелюру (фото)

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    <p>Девушка постоянно получает предложения о замужестве и не только</p> <div></div> - Украинская Рапунцель ежедневно получает просьбы понюхать ее шевелюру (фото)

    Девушка постоянно получает предложения о замужестве и не только

    Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

    Девушка призналась, что не стригла волосы с 5 лет

    34-летняя украинка Алена Кравченко сама себя называет Рапунцель. И не зря – девушка отрастила волосы длиной 1,8 метра. По ее признанию, ей приходится тратить около часа, чтобы вымыть свои светлые локоны и еще столько же, чтобы их расчесать. Алена собрала уже больше 13 тысяч подписчиков на своей странице в Инстаграм, которые с удовольствием следят за ее жизнью.

     «Моя мама с детства говорила мне, что длинная коса украшает женщину, ее слова живут в моем сердце всю жизнь. Для меня истинная красота в естественности, именно поэтому мои волосы такие длинные, это проявление моего внутреннего мира, моей души», – пишет Алена на своей странице.

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    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

    По словам украинской Рапунцель, где бы она ни появилась, всегда привлекает к себе внимание. А интернет-популярность приносит ей множество поклонников, в том числе весьма странных.

     «Когда люди замечают длину моих волос, они не могут скрыть восторга, это очень приятно. Мои подписчики часто радуют меня комплиментами. Родные и близкие гордятся тем, что я такая необычная. Много мужчин восхищается моими волосами, предлагают встречаться, вместе путешествовать, приглашают приехать в их страну, зовут замуж. А еще я получала необычные просьбы позволить понюхать мои волосы», — говорит Кравченко.

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    знаменитости волосы
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