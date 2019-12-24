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    Шоу-биз

    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»

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    <p>Эмбер Херд и Джонни Депп ведут судебную тяжбу уже два года</p> <div></div> - Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»

    Эмбер Херд и Джонни Депп ведут судебную тяжбу уже два года

    Из текста становятся понятны мотивы актрисы в ее судебном конфликте с бывшим возлюбленным

    Журналисты обнародовали смс, которые мать 33-летней Эмбер Херд Патриция отправляла звезде франшизы «Пираты Карибского моря», 56-летнему Джонни Деппу, сразу после того, как ее дочь добилась запретительного приказа. По нему Депп не имел права приблизиться к экс-супруге и был вынужден найти новое место жительства. Сама Эмбер осталась жить в их общем доме.

    Как выяснилось, из-за сложных отношений актеров очень переживала мать Херд. Женщина втайне от дочери написала Деппу.

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    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»
    Мать Эмбер Херд тайно обратилась к Джонни Деппу: «Люблю тебя, сынок»

     «Я просто хочу, чтобы ты знал, что мы с ее отцом не были рады этому запрету. Он выглядит очень унизительным для тебя, мы это понимаем. Да и Эмбер сама бы точно не приняла это решение. Нас сталкивают лбами адвокаты с обеих сторон», - цитирует сообщение Патриции издание The Blast.

    Джонни ответил на обращение женщины не сразу. По его выражениям понятно, что актер очень зол. «А как должен чувствовать себя я? Об этом кто-то подумал? Если она не желала мне зла, зачем слила в сеть фотографии с якобы нанесенными мною побоями? Будто я какой-то насильник. Кто-то подумал о моих детям, об их друзьях? Никто не заслуживает подобного. Тем более от нее», - отрезал Депп.

    Патриция согласилась со словами артиста. На прощание она обратилась к нему с неожиданной нежностью «Пожалуйста, если ты когда-нибудь снова с ней заговоришь, не рассказывай о том, что я тебе писала. Я люблю тебя, сынок», - подытожила она.

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