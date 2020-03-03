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    Шоу-биз

    Макс Барских украсил обложку Playboy

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    Украинский певец Макс Барских - Макс Барских украсил обложку Playboy
    Украинский певец Макс Барских
    Фото: Дмитрий Комиссаренко

    Впервые на обложку культового журнала попал украинец

    Накануне своего 30-летия популярный украинский певец Макс Барских стал героем специального номера How To Be A Man - впервые за 15 летнюю историю журнала Playboy в Украине.

    Сильный и искренний Макс Барских – о своем отношении к жизни и том, что деньги – не главный движущий элемент в его карьере предстает перед читателем в объективе фотографа Дмитрия Комиссаренко.

    Когда ты заработал свой первый миллион?

    Мне сложно сказать точно, потому что большие деньги пришли достаточно давно, с момента успеха альбома «Туманы». На протяжении многих лет деньги постоянно находились в обороте. Я все время вкладывал средства, чтобы получать максимальные возможности для своего продукта, улучшать его во всех возможных направлениях. И как результат, это дало еще больше капитала.

    Но само осознание наличия суммы с шестью нулями пришло относительно недавно, с тех самых пор, как появилась возможность заняться своим бытом: купить ту квартиру, которую я хочу, иметь ту машину, которую я хочу, обеспечивать моих родственников так, как мне бы хотелось. Ведь на самом деле миллион исчисляется не бумажками, а возможностями.

    Очень часто за миллион можно купить вещь, эквивалентную этой сумме, а иногда ты можешь сделать счастливее немного больше людей, чем самого себя. И вот в этом-то и кроется основная ценность заветной суммы, о которой мечтают с самого детства.

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    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Макс Барских украсил обложку Playboy
    Фото: Дмитрий Комиссаренко

    Что ты чувствовал в тот момент, когда понял, что ты миллионер?

    Во мне улыбнулся маленький мальчик Коля из Херсона со словами «могЁшь». (Улыбается.)

    Почему тебя нет в Forbes?

     (Смеется.) Я как раз-таки есть в Forbes – американском... И я там не благодаря своим миллионам. (В 2018 году в рамках первого мирового тура обозреватель Forbes US посетил концерт Макса Барских в Сан-Франциско в легендарном клубе DNA Lounge, после чего издание назвало артиста музыкальным послом Украины в мире. – Прим. ред.)

    Насколько твой успех – это свобода, а насколько – ограничение?

    Успех не приходит сам по себе. Это всегда жесткий тайминг и скрупулезно выстроенная работа над собой. Успех ограничивает, но он же и структурирует тебя, делая только лучше. Когда я читал «Великий Гэтсби» Фицджеральда, мне особенно запомнился эпизод, в котором юный Гэтсби прописывал цели и задачи на пути становления лучшей версии себя. Так вот его задачи были не только уникальными, но и большими. Перед собой он ставил высокие планки. Примерно так же я ежедневно прорабатываю свои будущие вершины. На протяжении уже многих лет каждое утро я задаю себе один и тот же вопрос: «Что еще я могу сделать для того, чтобы стать лучше?»

    Ты шел на компромиссы ради денег?

    Нет, я никогда не иду на компромиссы ради денег!

      Читайте также: Макс Барских рассказал о своем отце: «Он был алкоголиком»

     

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