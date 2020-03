Макс Барских украсил обложку Playboy



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинский певец Макс Барских Фото: Дмитрий Комиссаренко

Впервые на обложку культового журнала попал украинец

Накануне своего 30-летия популярный украинский певец Макс Барских стал героем специального номера How To Be A Man - впервые за 15 летнюю историю журнала Playboy в Украине.

Сильный и искренний Макс Барских – о своем отношении к жизни и том, что деньги – не главный движущий элемент в его карьере предстает перед читателем в объективе фотографа Дмитрия Комиссаренко.

Когда ты заработал свой первый миллион?

Мне сложно сказать точно, потому что большие деньги пришли достаточно давно, с момента успеха альбома «Туманы». На протяжении многих лет деньги постоянно находились в обороте. Я все время вкладывал средства, чтобы получать максимальные возможности для своего продукта, улучшать его во всех возможных направлениях. И как результат, это дало еще больше капитала.

Но само осознание наличия суммы с шестью нулями пришло относительно недавно, с тех самых пор, как появилась возможность заняться своим бытом: купить ту квартиру, которую я хочу, иметь ту машину, которую я хочу, обеспечивать моих родственников так, как мне бы хотелось. Ведь на самом деле миллион исчисляется не бумажками, а возможностями.

Очень часто за миллион можно купить вещь, эквивалентную этой сумме, а иногда ты можешь сделать счастливее немного больше людей, чем самого себя. И вот в этом-то и кроется основная ценность заветной суммы, о которой мечтают с самого детства.

Что ты чувствовал в тот момент, когда понял, что ты миллионер?

Во мне улыбнулся маленький мальчик Коля из Херсона со словами «могЁшь». (Улыбается.)

Почему тебя нет в Forbes?

(Смеется.) Я как раз-таки есть в Forbes – американском... И я там не благодаря своим миллионам. (В 2018 году в рамках первого мирового тура обозреватель Forbes US посетил концерт Макса Барских в Сан-Франциско в легендарном клубе DNA Lounge, после чего издание назвало артиста музыкальным послом Украины в мире. – Прим. ред.)

Насколько твой успех – это свобода, а насколько – ограничение?

Успех не приходит сам по себе. Это всегда жесткий тайминг и скрупулезно выстроенная работа над собой. Успех ограничивает, но он же и структурирует тебя, делая только лучше. Когда я читал «Великий Гэтсби» Фицджеральда, мне особенно запомнился эпизод, в котором юный Гэтсби прописывал цели и задачи на пути становления лучшей версии себя. Так вот его задачи были не только уникальными, но и большими. Перед собой он ставил высокие планки. Примерно так же я ежедневно прорабатываю свои будущие вершины. На протяжении уже многих лет каждое утро я задаю себе один и тот же вопрос: «Что еще я могу сделать для того, чтобы стать лучше?»

Ты шел на компромиссы ради денег?

Нет, я никогда не иду на компромиссы ради денег!