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    Звезда «Орла и Решки» показала трендовый образ на весну 2020

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    Звезда «Орла и Решки» показала трендовый образ на весну 2020
    instagram.com/alina_astrovskaya

    Алина Астровская успевает сниматься в стильных фотосетах для интервью и модных коллабораций

    Наступление весны звезды отмечают по-своему. Для многих это повод побаловать себя яркими фотосессиями в расслабленных нарядах.

    Ведущая «Орла и Решки» показала поклонникам трендовый образ на весну-2020. В центре образа — атласное платье-комбинация серого оттенка. Отметим, что изделия из струящегося атласа, особенно платья в бельевом стиле — тренд нового сезона. 

    Если же вы не ощущаете в себе достаточно смелости, чтобы выйти на улицу в одном только платье. То скомбинируйте такой аутфит с удлиненным деловым блейзером, как это делает Астровская. 

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    instagram.com/alina_astrovskaya

    Внимание поклонников Астровской привлекли ее длинные стройные ножки. Смотря на которые, точно не скажешь, что когда-то телеведущая страдала от лишнего веса. И ей невероятным усилием воли удалось похудеть более чем на 20 килограммов.

    «Прости меня, мое дорогое Я! В беготне и целях, в страхе чего-то не успеть, в жажде знаний и постоянной самокритике, я забыла про выдох. Пора сбрасывать «старую кожу». Весна!» — поделилась вдохновением Алина.

    знаменитости фотография телеведущая весна
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