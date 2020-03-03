Звезда «Орла и Решки» показала трендовый образ на весну 2020



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instagram.com/alina_astrovskaya

Алина Астровская успевает сниматься в стильных фотосетах для интервью и модных коллабораций

Наступление весны звезды отмечают по-своему. Для многих это повод побаловать себя яркими фотосессиями в расслабленных нарядах.

Ведущая «Орла и Решки» показала поклонникам трендовый образ на весну-2020. В центре образа — атласное платье-комбинация серого оттенка. Отметим, что изделия из струящегося атласа, особенно платья в бельевом стиле — тренд нового сезона.

Если же вы не ощущаете в себе достаточно смелости, чтобы выйти на улицу в одном только платье. То скомбинируйте такой аутфит с удлиненным деловым блейзером, как это делает Астровская.

instagram.com/alina_astrovskaya

Внимание поклонников Астровской привлекли ее длинные стройные ножки. Смотря на которые, точно не скажешь, что когда-то телеведущая страдала от лишнего веса. И ей невероятным усилием воли удалось похудеть более чем на 20 килограммов.

«Прости меня, мое дорогое Я! В беготне и целях, в страхе чего-то не успеть, в жажде знаний и постоянной самокритике, я забыла про выдох. Пора сбрасывать «старую кожу». Весна!» — поделилась вдохновением Алина.