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    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки

    Уникальный фотопроект восхитил сеть
    Фотограф из Германии и большая любительница собак решила создать уникальный проект с участием ее любимых пород, поэтому обратилась к хозяевам некоторых собак с просьбой запечатлеть их питомцев в полете. [READ_MORE] Фотограф Джулии Крист, ей 41 год, живет в Теттнанге, в Германии, что в 180 километрах к западу от Мюнхена. У Джулии есть две
    • Сьогодні, 11:58
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    Уникальный фотопроект восхитил сеть

    Фотограф из Германии и большая любительница собак решила создать уникальный проект с участием ее любимых пород, поэтому обратилась к хозяевам некоторых собак с просьбой запечатлеть их питомцев в полете.

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    Фотограф Джулии Крист, ей 41 год, живет в Теттнанге, в Германии, что в 180 километрах к западу от Мюнхена. У Джулии есть две собаки, и, хотя она не является фотографом животных, решила сделать столь забавную серию снимков, на которых собаки летают.

    «Не каждая собака рождена для полетов, но у некоторых есть большой талант, чтобы стать настоящими «падающими звездами», — сказала фотограф. 

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    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки
    Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки

    Джерело: Fullpicture.ru

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