Четвероногие в воздухе: Фотограф показала, как летают собаки

Уникальный фотопроект восхитил сеть

Фотограф из Германии и большая любительница собак решила создать уникальный проект с участием ее любимых пород, поэтому обратилась к хозяевам некоторых собак с просьбой запечатлеть их питомцев в полете. [READ_MORE] Фотограф Джулии Крист, ей 41 год, живет в Теттнанге, в Германии, что в 180 километрах к западу от Мюнхена. У Джулии есть две



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Уникальный фотопроект восхитил сеть

Фотограф из Германии и большая любительница собак решила создать уникальный проект с участием ее любимых пород, поэтому обратилась к хозяевам некоторых собак с просьбой запечатлеть их питомцев в полете.

Фотограф Джулии Крист, ей 41 год, живет в Теттнанге, в Германии, что в 180 километрах к западу от Мюнхена. У Джулии есть две собаки, и, хотя она не является фотографом животных, решила сделать столь забавную серию снимков, на которых собаки летают.

«Не каждая собака рождена для полетов, но у некоторых есть большой талант, чтобы стать настоящими «падающими звездами», — сказала фотограф.

Джерело: Fullpicture.ru