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    Знаменитая плюс-сайз модель в кислотной фотосессии

    Манекенщица предстала в психоделических образах
    Одна из самых знаменитых плюс-сайз моделей Эшли Грем стала героиней эффектной фотосессии для глянца V Magazine. Она продемонстрировала аксессуары из последних коллекций известных брендов Gucci, Louis Vuitton, Giorgio Armani і Fendi. Автором снимков выступил Бен Хассетт. Поклонники звезды подиумов остались в восторге от этих снимков. Многих
    • Сьогодні, 21:28
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    Эшли Грем
    Эшли Грем

    Манекенщица предстала в психоделических образах

    Одна из самых знаменитых плюс-сайз моделей Эшли Грем стала героиней эффектной фотосессии для глянца V Magazine. Она продемонстрировала аксессуары из последних коллекций известных брендов Gucci, Louis Vuitton, Giorgio Armani і Fendi.

    Автором снимков выступил Бен Хассетт. Поклонники звезды подиумов остались в восторге от этих снимков. Многих поразили пережженные психоделические краски на этих фотографиях, которые преподносят образ модели с совершенно неожиданной стороны.  

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    Знаменитая плюс-сайз модель в кислотной фотосессии
    Знаменитая плюс-сайз модель в кислотной фотосессии
    Знаменитая плюс-сайз модель в кислотной фотосессии

    «Это очень красиво. Фотограф сделал очень большую и интересную работу, поиграв с цветами. Освещение и выражение лица Эшли замечательные», - пишут в комментариях.

     

    Джерело: ТСН

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