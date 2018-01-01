Знаменитая плюс-сайз модель в кислотной фотосессии

Манекенщица предстала в психоделических образах

Одна из самых знаменитых плюс-сайз моделей Эшли Грем стала героиней эффектной фотосессии для глянца V Magazine. Она продемонстрировала аксессуары из последних коллекций известных брендов Gucci, Louis Vuitton, Giorgio Armani і Fendi. Автором снимков выступил Бен Хассетт. Поклонники звезды подиумов остались в восторге от этих снимков. Многих



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Эшли Грем

Манекенщица предстала в психоделических образах

Одна из самых знаменитых плюс-сайз моделей Эшли Грем стала героиней эффектной фотосессии для глянца V Magazine. Она продемонстрировала аксессуары из последних коллекций известных брендов Gucci, Louis Vuitton, Giorgio Armani і Fendi.

Автором снимков выступил Бен Хассетт. Поклонники звезды подиумов остались в восторге от этих снимков. Многих поразили пережженные психоделические краски на этих фотографиях, которые преподносят образ модели с совершенно неожиданной стороны.

«Это очень красиво. Фотограф сделал очень большую и интересную работу, поиграв с цветами. Освещение и выражение лица Эшли замечательные», - пишут в комментариях.

Джерело: ТСН