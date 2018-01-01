Звезда фильма «Все деньги мира» снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar
- Сьогодні, 16:07
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Agata Pospieszynska, harpersbazaar.com
Актриса Мишель Уильямс появилась на обложке февральского номера глянца
Звезда «Все деньги мира» Мишель Уильямс оказалась в центре внимания глянцевых журналов по двум поводам.
Во-первых, Мишель снялась в одной из самых скандальных картин последнего десятилетия. Напомним, что из-за секс-скандала, из фильма вырезали все фрагменты с Кевином Спейси и перенесли дату выхода.
Во-вторых, популярность актрисы взлетела вверх из-за скандала вокруг гонорара Марка Уолберга, который оказался в полторы тысячи раз больше гонорара Мишель.
Agata Pospieszynska, harpersbazaar.com
Стоит отметить, что актриса предпочитает комментировать эту ситуацию и продолжает «отрабатывать» рекламную компанию фильма в преддверии «Оскара».