Звезда фильма «Все деньги мира» снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar

Актриса Мишель Уильямс появилась на обложке февральского номера глянца

Звезда «Все деньги мира» Мишель Уильямс оказалась в центре внимания глянцевых журналов по двум поводам. Во-первых, Мишель снялась в одной из самых скандальных картин последнего десятилетия. Напомним, что из-за секс-скандала, из фильма вырезали все фрагменты с Кевином Спейси и перенесли дату выхода. Во-вторых, популярность актрисы