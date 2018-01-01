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    Звезда фильма «Все деньги мира» снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar

    Актриса Мишель Уильямс появилась на обложке февральского номера глянца
    Звезда «Все деньги мира» Мишель Уильямс оказалась в центре внимания глянцевых журналов по двум поводам. Во-первых, Мишель снялась в одной из самых скандальных картин последнего десятилетия. Напомним, что из-за секс-скандала, из фильма вырезали все фрагменты с Кевином Спейси и перенесли дату выхода. Во-вторых, популярность актрисы
    • Сьогодні, 16:07
    • Розсилка
    Agata Pospieszynska, harpersbazaar.com

    Актриса Мишель Уильямс появилась на обложке февральского номера глянца

    Звезда «Все деньги мира» Мишель Уильямс оказалась в центре внимания глянцевых журналов по двум поводам.
    Во-первых, Мишель снялась в одной из самых скандальных картин последнего десятилетия. Напомним, что из-за секс-скандала, из фильма вырезали все фрагменты с Кевином Спейси и перенесли дату выхода.
    Во-вторых, популярность актрисы взлетела вверх из-за скандала вокруг гонорара Марка Уолберга, который оказался в полторы тысячи раз больше гонорара Мишель.

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    Звезда фильма «Все деньги мира» снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar
    Звезда фильма «Все деньги мира» снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar
    Звезда фильма «Все деньги мира» снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar
    Звезда фильма «Все деньги мира» снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar
    Звезда фильма «Все деньги мира» снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar
    Звезда фильма «Все деньги мира» снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar
    Agata Pospieszynska, harpersbazaar.com

    Стоит отметить, что актриса предпочитает комментировать эту ситуацию и продолжает «отрабатывать» рекламную компанию фильма в преддверии «Оскара».
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