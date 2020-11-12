Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии

«Ракурс заставляет нас поверить, что мужчина сделал маникюр в честь рождения ребенка»

Поверьте, чтобы разобраться в происходящем на этих картинках, придется посмотреть на них не один раз... Истинное положение дел до вас дойдет только после пары внимательных вглядываний (но это не точно). Вот что бывает, когда в дело вступают ее величество перспектива и удачный случай! «Ракурс заставляет нас поверить, что мужчина сделал маникюр в честь рождения ребенка»

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх