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    Курьез

    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии

    • Розсилка
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии

    «Ракурс заставляет нас поверить, что мужчина сделал маникюр в честь рождения ребенка»

    Поверьте, чтобы разобраться в происходящем на этих картинках, придется посмотреть на них не один раз... Истинное положение дел до вас дойдет только после пары внимательных вглядываний (но это не точно). Вот что бывает, когда в дело вступают ее величество перспектива и удачный случай! «Ракурс заставляет нас поверить, что мужчина сделал маникюр в честь рождения ребенка»

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    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии
    Из рубрики «показалось»: фотографий, которые из-за ракурса превратились в оптические иллюзии

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: шутки курьез
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