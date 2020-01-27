Пользователи раскритиковал откровенное фото дочери Оли Поляковой



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instagram.com/mashapolyakova

Маша вызвала яростные споры в сети из-за того, что фото вышло слишком откровенным

Дочь Оли Поляковой Маша показала почти голые ягодицы на очень откровенном фото, и спровоцировала подписчиков на бурный скандал.

Маша Полякова сексуально натянула трусы в своем купальнике, и показала это фото в Instagram.

«Что если я буду постить больше таких фото ??», - пишет Маша Полякова.

На фото Маша Полякова позирует в откровенном желтом купальнике. Полякова стоит вполоборота, повернута спиной к фотографу.

Маша Полякова пытается соблазнительно позировать, оттопырив пятую точку и подтянув трусы так, что они становятся похожими на ниточку.

Подписчики Маши Поляковой устроили жаркие споры из-за этого фото, потому что девочка еще несовершеннолетняя.

Но многие пишут, что раз ее взрослая мама разрешает публиковать такое фото - это ее личное дело.