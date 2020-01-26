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    Фото

    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями

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    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями

    На подиумах и на обложках журналов все чаще можно увидеть необычных людей с уникальной внешностью. В модельном бизнесе уже давно отошли от определенных «стандартов красоты».

    Рассказываем об удивительных сестрах-альбиносах, которые завоевывают модельный бизнес. Их внешность выглядит настолько непривычно и неестественно, что их часто называют куклами.

    Асель и Камила Калагановы родились в обычной казахской семье. Разница в возрасте – 12 лет, но в обоих случаях появление детей на свет вызвало множество вопросов.

    Дело в том, что и младшая и старшая сестры родились альбиносами. Для Казахстана такое явление – редкое.

    Мама девочек, 38-летняя Айман Саркитова, рассказывает, что была в шоке, когда родилась первая девочка. Удивлены были и врачи – детей-альбиносов здесь раньше никто не видел.

    В семье едва не разгорелся скандал. Некоторые родственники начали думать, что отец девушки – посторонний мужчина другой национальности. К счастью, вскоре выяснилось, что у них в роду были альбиносы и детям Айман передались их гены.

    С самых пеленок на них с любопытством смотрели соседи и знакомые, а сейчас с таким же любопытством 14-летнюю Асель рассматривают ученики в школе. Генетическая аномалия принесла девочкам удачу. Ими быстро заинтересовались местные модельные агентства.

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    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями
    Сестры-альбиносы завораживают сеть своими фотографиями

    К слову, Асель начали приглашать на съемки, когда ей было всего 10 лет. Появление на свет её сестры-альбиноса только подстегнуло интерес к этой удивительной семье.

    Сейчас Камиле два года. На ее счету уже несколько профессиональных съемок и множество поклонников. Асель тоже невероятно популярна.

    Джерело: boredpanda.com

    скандал фотография модель искусство бизнес
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