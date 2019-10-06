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    Фото

    Даша Астафьева показала голую грудь под прозрачным плащом (фото)

    • Розсилка
    Даша Астафьева показала голую грудь под прозрачным плащом (фото)
    instagram.com/da_astafieva

    Одна из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева, которая носит неофициальный статус секс-символа, в очередной раз взбудоражила сеть очередными обнаженными снимками

    Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, опубликовала в соцсети несколько фото в прозрачном плаще.

    Под плащом у красавицы белья во время съемки не было, поэтому все поклонники получили возможность полюбоваться грудью Даши.

    А к самим снимкам Астафьева написала философские подводки. «Прозрачный плащ, который расплавился в машине от солнца… Так символично. Как много людей в нашей жизни, превышая все пределы важности и значимости, закрывая собой от всех невзгод и стихий, украшая и дополняя незабываемые кадры жизни, исчезают, надламывая», — отметила модель.

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    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva

    Она также рассказала, почему раздевается. «Почему я раздеваюсь? Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и «или дано, или нет». Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас…», — пообещала она.

    Джерело: fakty.ua

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