Мама вяжет ребенку умопомрачительные костюмы на Хэллоуин (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Каждый год Стефани Покорны вяжет хэллоуинские костюмы для своих четверых детей, вдохновляясь фильмами 80-х, игрушками или другими темами того времени

Пока одни берут костюмы напрокат, другие создают их из подручных материалов, Стефани Покорны из Ирландии вяжет карнавальные наряды крючком. Семья Покорны одержима Хэллоуином. И маме совсем не сложно вязать своим детям наряды, тем более, что с крючком она «на ты» с 16 лет.

Идеи Стефани берет из популярных кинофильмов, игр и анимации. На каждый костюм уходит от 25 до 40 часов работы. Она их вяжет около двух недель.

Как говорит создательница костюмов, ее вдохновляет собственное детство. Мама Стефани также ей вязала наряды крючком на праздники. Более того, в условиях холодного ирландского климата, мама всегда уверена, что детям с ног до головы тепло.

В их коллекции уже есть костюмы Инопланетянина, Смурфа, Пеннивайза, пиццы, садового гномика, Гарри Поттера и даже светящийся в темноте костюм Лизуна.

В этом году ее коллекция пополнилась еще несколькими симпатичными вязаными хэллоуинскими костюмами: ксеноморфа, Хищника, Скелетора.

Джерело: boredpanda.com