H&M выпустил совместную коллекцию с Pringle of Scotland



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vogue.ua

В коллекции использованы переработанный полиэстер и органический хлопок, а также мягкая шерсть и гладкие вискозные волокна.

H&M запустили новую коллекцию в коллаборации с шотландским брендом Pringle of Scotland в рамках женской линейки трикотажных вещей.

Фирменный для Pringle of Scotland принт «аргайл» и жаккард в новой коллекции получили современное прочтение. Ключевыми ее элементами являются свитера в стиле «пэчворк», сочетающий ромбовидный ретро-принт и однотонную ребристую фактуру, а также укороченный джемпер с воронкообразным вырезом и объемными рукавами.

Традиционная пряжа и современный дизайн нашли свое отражение в линейке oversize-свитеров с необработанными краями. Платья-свитера с застежками-молниями, удобные толстовки, идеально сидящие леггинсы, шапки и шарфы – на все эти модели нанесены спортивные логотипы и надписи. В качестве забавного дополнения, коллекция также включает свитера для собак в соответствующих цветах и принтах.

Цветовая палитра коллекции Pringle of Scotland x H&M – осенняя смесь горчичного, голубовато-серого и коричневого с неожиданными вкраплениями кислотно-желтого.

«Pringle of Scotland имеет долгую историю коллабораций, и это партнерство с H&M очень вдохновляет. Мы всегда ищем новые способы выразить ДНК нашего бренда. Надеемся, что этот игривый, спортивный взгляд на наш знаменитый «аргайл» и жаккард порадует наших существующих клиентов, а также охватит более широкую аудиторию благодаря H&M», – говорит КэтиУоллес, бренд-директор Pringle of Scotland.

Джерело: vogue.ua