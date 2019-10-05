Chanel весна-лето 2020: стильные фото с показа



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vogue.ua

Виржини Виар, которая заняла пост креативного директора Chanel после смерти Карла Лагерфельда, продолжает придумывать интересный антураж к сезонным коллекциям бренда

На этот раз она превратила Гран-Пале в улицы Парижа, а точнее его крыши. Крыши – один из символов Парижа, который также ассоциируется с молодостью и беззаботностью, ведь почтенная дама с собачкой точно не станет их осваивать.

Коллекция у Виар получилась соответствующей – наполненной духом бунтарства и энергией юности, но приправленная фирменным стилем Chanel.

За юность на подиуме отвечали длина мини на юбках и шортах, деним и кокетливые воланы, а вот элегантных нот коллекции добавил неизменный твид, из которого были сшиты жакеты, платья и комбинезоны.

Также Виар активно проработала аксессуарную составляющую коллекции – поклонницы бренда найдут здесь и мини-сумочки Chanel на цепочках, и броши в виде цветов, и многоярусные бусы. Все, как любили Коко и Карл.

Джерело: vogue.ua