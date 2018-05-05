День рождения Адель: лучшие фотосессии певицы

Сегодня, 5 мая, популярная британская певица Адель празнует свой 30-й день рождения

Обладательница десяти премий «Грэмми», «Золотого глобуса», «Оскара», ордена Британской империи и таксы по кличке Луи Армстронг, Адель имеет более ста различных наград, сообщает «Главком». Также певица занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Там зафиксированы три уникальных достижения певицы: Адель

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Адель

Сегодня, 5 мая, популярная британская певица Адель празнует свой 30-й день рождения

Обладательница десяти премий «Грэмми», «Золотого глобуса», «Оскара», ордена Британской империи и таксы по кличке Луи Армстронг, Адель имеет более ста различных наград, сообщает «Главком».

Также певица занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Там зафиксированы три уникальных достижения певицы: Адель признана первой сольной исполнительницей, чей альбом возглавлял британский чарт 11 недель подряд и 21 неделю в целом. Она стала единственной артисткой, два альбома и два сингла которой одновременно очутились в первой пятерке хит-парада.

Первый сингл певицы Hometown Glory увидел свет в октябре 2007 года и был издан очень ограниченным тиражом. Но уже год спустя он был переиздан, а сама композиция удостоилась номинации на премию Грэмми.

Первым настоящим хитом исполнительницы стала песня Chasing Pavements, которая спустя всего пару недель после официального релиза достигла второй строчки национального хит-парада Британии. Весьма примечательно, что композиция увидела свет всего за четырнадцать дней до выхода дебютного альбома певицы «19», словно бы специально предваряя его.

Уже через неделю после своего релиза альбом возглавил национальный британский чарт. За месяц пластинка разлетелась 500-тысячным тиражом, что принесло ей статус «платиновой». В общей сложности по всему миру было продано более 7 млн копий альбома. После этого триумфа последовали успешные гастроли по США и Канаде, а также подписание контракта с американским лейблом Columbia Records.

24 января 2011 вышел второй студийный альбом певицы «21». А в ноябре 2015 года Адель выпустила новую пластинку «25», которая была одобрена критиками. В частности, журналисты портала Inspired писали: «масштабный, самый ожидаемый, самый продаваемый - так весь мир единогласно называет новый альбом Адель!»