Дженнифер Лопес надела соблазнительное платье хищницы

Наряд подчеркнул подтянутую фигуру знаменитой певицы

Известная американская певица Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в эффектном платье от Sergio Hudson. Наряд выделялся «хищным» леопардовым принтом. Его стоимость составляет $1,5 тыс. Платье-карандаш с поясом выгодно подчеркнуло фигуру артистки. Такое платье артистка выбрала для вечеринки по случаю старта нового сезона телешоу World of



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Дженнифер Лопес

Наряд подчеркнул подтянутую фигуру знаменитой певицы

Известная американская певица Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в эффектном платье от Sergio Hudson. Наряд выделялся «хищным» леопардовым принтом. Его стоимость составляет $1,5 тыс. Платье-карандаш с поясом выгодно подчеркнуло фигуру артистки.

Такое платье артистка выбрала для вечеринки по случаю старта нового сезона телешоу World of Dance, в котором Лопес участвует в роли жюри и продюсера.

В этом американском телешоу судьями также являются актриса и танцовщица Дженна Дуан, танцор Дерек Хаф и обладатель трех премий «Грэмми» Ни-Йо (Ne-Yo).

Свой образ певица дополнила туфлями и клатчем. Волосы Лопес собрала в высокий пучок.

Джерело: Сегодня