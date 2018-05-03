Дженнифер Лопес надела соблазнительное платье хищницы
- Сьогодні, 10:44
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Дженнифер Лопес
Наряд подчеркнул подтянутую фигуру знаменитой певицы
Известная американская певица Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в эффектном платье от Sergio Hudson. Наряд выделялся «хищным» леопардовым принтом. Его стоимость составляет $1,5 тыс. Платье-карандаш с поясом выгодно подчеркнуло фигуру артистки.
Такое платье артистка выбрала для вечеринки по случаю старта нового сезона телешоу World of Dance, в котором Лопес участвует в роли жюри и продюсера.
В этом американском телешоу судьями также являются актриса и танцовщица Дженна Дуан, танцор Дерек Хаф и обладатель трех премий «Грэмми» Ни-Йо (Ne-Yo).
Свой образ певица дополнила туфлями и клатчем. Волосы Лопес собрала в высокий пучок.
Джерело: Сегодня