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    Дженнифер Лопес надела соблазнительное платье хищницы

    Наряд подчеркнул подтянутую фигуру знаменитой певицы
    Известная американская певица Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в эффектном платье от Sergio Hudson. Наряд выделялся «хищным» леопардовым принтом. Его стоимость составляет $1,5 тыс. Платье-карандаш с поясом выгодно подчеркнуло фигуру артистки. Такое платье артистка выбрала для вечеринки по случаю старта нового сезона телешоу World of
    • Сьогодні, 10:44
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    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    Наряд подчеркнул подтянутую фигуру знаменитой певицы

    Известная американская певица Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в эффектном платье от Sergio Hudson. Наряд выделялся «хищным» леопардовым принтом. Его стоимость составляет $1,5 тыс. Платье-карандаш с поясом выгодно подчеркнуло фигуру артистки.

    Такое платье артистка выбрала для вечеринки по случаю старта нового сезона телешоу World of Dance, в котором Лопес участвует в роли жюри и продюсера.

    В этом американском телешоу судьями также являются актриса и танцовщица Дженна Дуан, танцор Дерек Хаф и обладатель трех премий «Грэмми» Ни-Йо (Ne-Yo).

    Свой образ певица дополнила туфлями и клатчем. Волосы Лопес собрала в высокий пучок.

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    Дженнифер Лопес надела соблазнительное платье хищницы
    Дженнифер Лопес надела соблазнительное платье хищницы
    Дженнифер Лопес надела соблазнительное платье хищницы
    Дженнифер Лопес надела соблазнительное платье хищницы

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    Джерело: Сегодня

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