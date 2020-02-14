Порошенко признался в любви Марине



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Экс-президент Петр Порошенко поздравил с Днем святого Валентина свою жену

Президент трогательно поздравил свою жену с Днем святого Валентина.

«Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд. Не устаю признаваться тебе в любви. Марина, ты - любовь всей моей жизни», - написал он.

Петр Порошенко с женой

С будущей супругой Мариной Переведенцевой, дочерью замминистра здравоохранения УССР Петр познакомился еще в студенческие годы. Жена Порошенко по профессии врач-кардиолог, которая впоследствии занялась благотворительностью, возглавив Благотворительный фонд Петра Порошенко.

За годы брака в семье 5-го президента Украины родились четверо детей: сын Алексей, дочери-близнецы Александра и Евгения, крестным которых стал экс-президент Украины Виктор Ющенко, и сын Михаил.

В 2014 году у Марины и Петра Порошенко появились внук Петр и внучка Елизавета, которых им подарил старший сын Алексей. Младшие наследники главы государства сейчас живут и учатся за границей.