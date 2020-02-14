Порошенко признался в любви Марине
Экс-президент Петр Порошенко поздравил с Днем святого Валентина свою жену
Президент трогательно поздравил свою жену с Днем святого Валентина.
«Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд. Не устаю признаваться тебе в любви. Марина, ты - любовь всей моей жизни», - написал он.
С будущей супругой Мариной Переведенцевой, дочерью замминистра здравоохранения УССР Петр познакомился еще в студенческие годы. Жена Порошенко по профессии врач-кардиолог, которая впоследствии занялась благотворительностью, возглавив Благотворительный фонд Петра Порошенко.
За годы брака в семье 5-го президента Украины родились четверо детей: сын Алексей, дочери-близнецы Александра и Евгения, крестным которых стал экс-президент Украины Виктор Ющенко, и сын Михаил.
В 2014 году у Марины и Петра Порошенко появились внук Петр и внучка Елизавета, которых им подарил старший сын Алексей. Младшие наследники главы государства сейчас живут и учатся за границей.