Шварценеггер встретился с известной эко-активисткой (фото)

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instagram/schwarzenegger

Время с 16-летней экоактивисткой провел еще один голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии – Арнольд Шварценеггер

Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер встретился с 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Об этом он написал в Instagram. Шварценеггер называет Грету своей подругой и героем.

«Было здорово увидеть мою подругу и одного из моих героев Грету Тунберг на прошлой неделе, и вместе покататься на велосипеде по Санта-Монике. Я был настолько взволнован, когда знакомил ее со своей дочерью Кристиной. Продолжай вдохновлять, Грета!» – написал Шварценеггер.

Грета Тунберг обрела широкую известность благодаря своим одиночным пикетам за сохранение климата у шведского парламента.

Накануне с юной активисткой Гретой Тунберг встретился голливудский актер Леонардо Ди Каприо. В своем Instagram знаменитость разместил совместные фото с Тунберг.

instagram.com/leonardodicaprio

«Нечасто в мировой истории голос одного человека бывает услышан, но Грета стала лидером своего времени. Время рассудит нас за то, что мы делаем сегодня для того, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться пригодной для жизни планетой. Надеюсь, послание Греты станет сигналом для мировых лидеров о том, что время бездействия закончилось. Благодаря Грете и таким молодым активистам, как она, я верю, что наше будущее в надежных руках. Для меня было честью провести время с Гретой. Мы договорились поддерживать друг друга в нашем деле, чтобы сохранить яркую жизнь нашей планеты», – написал в посте Леонардо Ди Каприо.