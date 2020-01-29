Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Добкина – 26-летняя дочь харьковского экс-нардепа Михаила Добкина, который скандально известный своей пророссийской позицией

Недавно красотка отправилась отдыхать на солнечные Мальдивы, откуда теперь частенько выкладывает фото, демонстрируя идеальную фигуру и длинные ноги.

Так и в этот раз Алла показала публике жаркие фотографии, на которых позирует в бикини.

На ней красивый раздельный купальник, который красиво подчеркивает стройное тело. Девушка запечатлена в интересной локации – она стоит в каких-то зарослях, видимо, нашла их неподалеку пляжа.

В подписи к фото Алла Добкина написала: «Похожа уже на местную? Я не могу пока собраться с мыслями и писать что-то полезное и интересное. Пока мой мозг переваривает эту красоту, но… скоро вернусь».

Фолловеры красотки не оставили без внимания ее новую публикацию, девушку засыпают комплиментами в комментариях к фото.