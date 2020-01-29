  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах

    • Розсилка
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах

    Алла Добкина – 26-летняя дочь харьковского экс-нардепа Михаила Добкина, который скандально известный своей пророссийской позицией

    Недавно красотка отправилась отдыхать на солнечные Мальдивы, откуда теперь частенько выкладывает фото, демонстрируя идеальную фигуру и длинные ноги.

    Так и в этот раз Алла показала публике жаркие фотографии, на которых позирует в бикини.

    На ней красивый раздельный купальник, который красиво подчеркивает стройное тело. Девушка запечатлена в интересной локации – она стоит в каких-то зарослях, видимо, нашла их неподалеку пляжа.

    В подписи к фото Алла Добкина написала: «Похожа уже на местную? Я не могу пока собраться с мыслями и писать что-то полезное и интересное. Пока мой мозг переваривает эту красоту, но… скоро вернусь».

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах
    Дочь Добкина показала кадры с отдыха на Мальдивах

    Фолловеры красотки не оставили без внимания ее новую публикацию, девушку засыпают комплиментами в комментариях к фото.

    знаменитости фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ