Ксения Мишина показала трогательные фото с сыном



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https://www.instagram.com/misha.k.ua

Звезда сериала Крепостная и победительница шоу «Танці з зірками 2019» Ксения Мишина показала новые фото с сыном

На снимках, опубликованных в ее Instagram, Ксения и 7-летний Платон запечатлены крупным планом. Примечательно, что у мальчика голубой цвет волос — ранее Ксения разрешила сыну кардинально поменять имидж. Свой пост Мишина подписала трогательными строчками.

«Что может быть круче подобных моментов… Я невероятно ценю и обожаю каждый миг проводимый с тобой, Сын! И да, я абсолютно уверена в том, что дети выбирают своих родителей, где-то там далеко, заранее! Я могу часами смотреть в твои глаза и они мне кажутся, настолько бездонными и вселенскими, что даже трудно подобрать слова… и именно с тобой я поняла, что такое бывает не только в книгах. Думаю каждая Мама понимает, о чем я. Люблю сильно!», — написала актриса.

Фаны Ксении восхитились снимками и написали, что сын унаследовал от актрисы красоту: «Ксения, вы такая нежная на этих фото. А ваш сын очень похож на вас, красавчик», «Красавчик растет», «У него такие же глазки как и у вас, Ксения», «Ваш сын такой же красавец, как и вы».