Домашние питомцы на панорамной съемке: в сети набирает популярность забавный флешмоб (фото)
Некоторые фото похожи на кадры из компьютерных игр
На некоторые снимки собак невозможно смотреть без смеха
Функция панорамной съемки прекрасно работает на пейзажах с неподвижными объектами. Попытки сфотографировать таким образом собаку заранее обречены на провал - но некоторые люди не сдаются. В сети набирает популярность очередной флешмоб - выкладывать в панорамные снимки собак.
Некоторые фото похожи на кадры из компьютерных игр, где заглючили текстуры, другие хочется разглядывать подольше, чтобы убедиться, точно ли это не новая генно-модифицированная порода?