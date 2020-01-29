Домашние питомцы на панорамной съемке: в сети набирает популярность забавный флешмоб (фото)



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Некоторые фото похожи на кадры из компьютерных игр

На некоторые снимки собак невозможно смотреть без смеха

Функция панорамной съемки прекрасно работает на пейзажах с неподвижными объектами. Попытки сфотографировать таким образом собаку заранее обречены на провал - но некоторые люди не сдаются. В сети набирает популярность очередной флешмоб - выкладывать в панорамные снимки собак.

Некоторые фото похожи на кадры из компьютерных игр, где заглючили текстуры, другие хочется разглядывать подольше, чтобы убедиться, точно ли это не новая генно-модифицированная порода?