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    Дочь Елены Кравец показала трендовый осенний образ

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    Дочь Елены Кравец показала трендовый осенний образ
    instagram.com/ma_kravets

    Маша Кравец после длительного перерыва решила наконец порадовать поклонников новым образом

    16-летняя дочь актрисы, звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец также активно развивается в роли модели.

    Юная модница появляется в фотосессиях различных брендов и даже снимается в клипах. Новый пост дочки Кравец также посвящен теме моды. На этот раз Маша продемонстрировала стильный вариант осеннего образа.

    Отмечается, что Маша Кравец провела выходные в Одессе. В разделе «сториз» на своей страничке в сети instagram девушка опубликовала видео из морского города.

    Однако новый снимок был сделан уже в Киеве, на входе в Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины.

    На снимке Кравец-младшая позирует в трендовом образе этой осени. На девушке - длинное пальто коричневого оттенка. К слову, простое классическое пальто - must have осени 2019.

    Свой образ Маша дополнила простыми голубыми джинсами с завышенной талией, а также черной водолазкой под горло. Обувь также трендовая - массивные черные ботинки. Из аксессуаров - коричневая кожаная сумка.

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    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets

    Поклонники Маши также поспешили оставить свои отзывы под ее новым фото. Конечно, не обошлось без «традиционных» комментариев на тему того, как сильно девушка похожа на свою звездную маму.

    Джерело: rbc.ua

    мода и красота фотография дети звезд одежда Instagram
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