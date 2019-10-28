Дочь Елены Кравец показала трендовый осенний образ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/ma_kravets

Маша Кравец после длительного перерыва решила наконец порадовать поклонников новым образом

16-летняя дочь актрисы, звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец также активно развивается в роли модели.

Юная модница появляется в фотосессиях различных брендов и даже снимается в клипах. Новый пост дочки Кравец также посвящен теме моды. На этот раз Маша продемонстрировала стильный вариант осеннего образа.

Отмечается, что Маша Кравец провела выходные в Одессе. В разделе «сториз» на своей страничке в сети instagram девушка опубликовала видео из морского города.

Однако новый снимок был сделан уже в Киеве, на входе в Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины.

На снимке Кравец-младшая позирует в трендовом образе этой осени. На девушке - длинное пальто коричневого оттенка. К слову, простое классическое пальто - must have осени 2019.

Свой образ Маша дополнила простыми голубыми джинсами с завышенной талией, а также черной водолазкой под горло. Обувь также трендовая - массивные черные ботинки. Из аксессуаров - коричневая кожаная сумка.

Поклонники Маши также поспешили оставить свои отзывы под ее новым фото. Конечно, не обошлось без «традиционных» комментариев на тему того, как сильно девушка похожа на свою звездную маму.

Джерело: rbc.ua