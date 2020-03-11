Джамала посетила церемонию вручения Шевченковской премии (фото)



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Джамала подчеркнула беременный животик ярким платьем

Джамала совершила яркий выход в свет - она посетила церемонию вручения Шевченковской премии в Национальной опере Украины им. Т. Г. Шевченко. Снимками с мероприятия звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Для появления на публике 36-летняя знаменитость выбрала оригинальное платье в пол с этническим красно-белым орнаментом. Облегающий наряд красиво подчеркнул заметно округлившийся животик беременной артистки.

Свой эффектный образ артистка дополнила белыми босоножками на каблуке, а волосы оставила распущенными.

«Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко в День рождения выдающегося поэта. Что может быть лучше? Была счастлива присоединиться к праздничному концерту и поздравить лауреатов. Сегодня был большой концерт, в котором принимали участие @babkin_official @the_hardkiss @pianoboy_official @viviennemort @go_a_band Приветствую всех лауреатов, но особенно радуюсь успехам моих друзей:

⁃ Опера-реквием «Иов» Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко - лауреат в номинации «Театральное искусство».

⁃ Мои дорогие @dakhabrakha с альбомом «Путь» одержали победу в номинации «Музыкальное искусство».

Горжусь вами, друзья! Мечтаю, что когда вырасту, так же получу Шевченковскую премию», - поделилась эмоциями артистка.

Пользователи сети тут же заметили, что беременность Джамале очень к лицу и она просто светится от счастья.