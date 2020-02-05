Джамала анонсировала выход новой песни и клипа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У артистки запланированы выход новой песни и клипа, да еще и в коллаборации

Джамала анонсировала это событие, выложив атмосферные фото. На них исполнительница запечатлена в ярком спортивном образе - коротком черном топе и велосипедках.

Она дополнила аутфит длинным коричневым плащом и кедами, что не мешает полюбоваться на ее просто-таки стальной пресс и подтянутую фигуру.

На снимках звезда бежит по дороге, а ее распущенные волосы эффектно развеваются на ветру.

«Настроение - весна! Просто счастлива, что в пятницу порадую вас новой песней и видео. Как думаете, с кем будет фит?» - поделилась с поклонниками певица.

Подписчики Джамалы проявили осведомленность и тут же отметили в комментариях, что дуэт будет с рэпершей alyona alyona. Не забыли они и оставить любимой артистке теплые отзывы.