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    Джамала анонсировала выход новой песни и клипа

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    Джамала анонсировала выход новой песни и клипа

    У артистки запланированы выход новой песни и клипа, да еще и в коллаборации

    Джамала анонсировала это событие, выложив атмосферные фото. На них исполнительница запечатлена в ярком спортивном образе - коротком черном топе и велосипедках.

    Она дополнила аутфит длинным коричневым плащом и кедами, что не мешает полюбоваться на ее просто-таки стальной пресс и подтянутую фигуру.

    На снимках звезда бежит по дороге, а ее распущенные волосы эффектно развеваются на ветру.

    «Настроение - весна! Просто счастлива, что в пятницу порадую вас новой песней и видео. Как думаете, с кем будет фит?» - поделилась с поклонниками певица.

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    Джамала анонсировала выход новой песни и клипа
    Джамала анонсировала выход новой песни и клипа
    Джамала анонсировала выход новой песни и клипа
    Джамала анонсировала выход новой песни и клипа

    Подписчики Джамалы проявили осведомленность и тут же отметили в комментариях, что дуэт будет с рэпершей alyona alyona. Не забыли они и оставить любимой артистке теплые отзывы.

    Джамала фотография певица Alyona Alyona весна волосы
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