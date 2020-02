Талант украинки оценили главные красавицы Америки



В портфолио девушки – несколько десятков работ с самыми известными моделями, актерами

Саша Самсонова – всемирно известная фэшн-фотограф и клипмейкер. Ее особое видение кадра поразило самых популярных и самых требовательных американских звезд.

Она была еще подростком, когда в руки попал фотоаппарат. Девушка сразу поняла: фотографии – это ее стихия. В 17 лет ее пригласили провести фотосессию для женского журнала Harper's Bazaar.

Вскоре девушка из Ужгорода уже сотрудничала с ведущими глянцами, став одним из самых популярных фэшн-фотографов в Украине.

Однако, украинский рынок не мог удовлетворить амбиций девушки. В 23 года Саша переехала в Лос-Анджелес. Она знала, что будет непросто. Профессионального образования не имела – совершенствовала свои умения самостоятельно.

Украинка изучала работы выдающихся фотографов прошлого и современности. Так выработала собственный неповторимый стиль, который помог ей выделиться среди тысяч американских коллег. Переломным моментом в карьере стал клип Джона Ледженда на песню All of Me. Девушке доверили фотографировать момент съемок.