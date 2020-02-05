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    Талант украинки оценили главные красавицы Америки

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    Талант украинки оценили главные красавицы Америки

    В портфолио девушки – несколько десятков работ с самыми известными моделями, актерами

    Саша Самсонова – всемирно известная фэшн-фотограф и клипмейкер. Ее особое видение кадра поразило самых популярных и самых требовательных американских звезд.

    Она была еще подростком, когда в руки попал фотоаппарат. Девушка сразу поняла: фотографии – это ее стихия. В 17 лет ее пригласили провести фотосессию для женского журнала Harper's Bazaar.

    Вскоре девушка из Ужгорода уже сотрудничала с ведущими глянцами, став одним из самых популярных фэшн-фотографов в Украине.

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    Однако, украинский рынок не мог удовлетворить амбиций девушки. В 23 года Саша переехала в Лос-Анджелес. Она знала, что будет непросто. Профессионального образования не имела – совершенствовала свои умения самостоятельно.

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    Талант украинки оценили главные красавицы Америки
    Талант украинки оценили главные красавицы Америки
    Талант украинки оценили главные красавицы Америки
    Талант украинки оценили главные красавицы Америки
    Талант украинки оценили главные красавицы Америки
    Талант украинки оценили главные красавицы Америки
    Талант украинки оценили главные красавицы Америки

    Украинка изучала работы выдающихся фотографов прошлого и современности. Так выработала собственный неповторимый стиль, который помог ей выделиться среди тысяч американских коллег. Переломным моментом в карьере стал клип Джона Ледженда на песню All of Me. Девушке доверили фотографировать момент съемок.

    знаменитости фотография искусство рынок стиль
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