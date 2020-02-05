Настя Каменских в мини-шортиках потрясла поклонников роскошной фигурой (фото)



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32-летняя Настя Каменских продемонстрировала удивительный результат работы над собой

Исполнительница хита «Это моя ночь» показала роскошную фигуру

Поп-звезда Настя Каменских прославилась не только своим сильным голосом, но и яркой внешностью. Долгое время певица была обладательницей пышных форм. Брюнетка сменила свои убеждения и стала упорно тренироваться. Сегодня она похвасталась полученным результатом.

Настя сделала эффектное селфи в спортзале, где совершенствует свои параметры. Жена рэпера Потапа позировала в облегающем топе серо-черного оттенка и сиреневых мини-шортах. Каменских убрала волосы назад и позволила фанатам рассмотреть свои лицо без косметики.

Поклонники принялись обсуждать изменения внешности своего кумира. Некоторые посчитали, что в прошлом артистка выглядела более женственно, а сейчас «утратила индивидуальность». Большая же часть фолловеров восхитилась изящной фигурой секс-бомбы.