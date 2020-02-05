  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Настя Каменских в мини-шортиках потрясла поклонников роскошной фигурой (фото)

    • Розсилка
    <p>32-летняя Настя Каменских продемонстрировала удивительный результат работы над собой</p> <div></div> - Настя Каменских в мини-шортиках потрясла поклонников роскошной фигурой (фото)

    32-летняя Настя Каменских продемонстрировала удивительный результат работы над собой

    Исполнительница хита «Это моя ночь» показала роскошную фигуру

    Поп-звезда Настя Каменских прославилась не только своим сильным голосом, но и яркой внешностью. Долгое время певица была обладательницей пышных форм. Брюнетка сменила свои убеждения и стала упорно тренироваться. Сегодня она похвасталась полученным результатом.

    screenshot_26_21

    Настя сделала эффектное селфи в спортзале, где совершенствует свои параметры. Жена рэпера Потапа позировала в облегающем топе серо-черного оттенка и сиреневых мини-шортах. Каменских убрала волосы назад и позволила фанатам рассмотреть свои лицо без косметики.

    Поклонники принялись обсуждать изменения внешности своего кумира. Некоторые посчитали, что в прошлом артистка выглядела более женственно, а сейчас «утратила индивидуальность». Большая же часть фолловеров восхитилась изящной фигурой секс-бомбы.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Настя Каменских в мини-шортиках потрясла поклонников роскошной фигурой (фото)
    Настя Каменских в мини-шортиках потрясла поклонников роскошной фигурой (фото)
    Настя Каменских в мини-шортиках потрясла поклонников роскошной фигурой (фото)
    Настя Каменских в мини-шортиках потрясла поклонников роскошной фигурой (фото)
    Настя Каменских в мини-шортиках потрясла поклонников роскошной фигурой (фото)
    Настя Каменских в мини-шортиках потрясла поклонников роскошной фигурой (фото)

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци

                                                                                                                                                               

     

    Настя Каменских певица селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ