Правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото переведено изданием «Освіторія»

В своих рисунках она описала его без приукрашиваний и это так правдиво для многих матерей

В своем блоге «Комиксы о повседневной жизни типичной семьи» Элоиз опубликовала рисунки, описывающие жизнь француженки в Великобритании, ее четыре беременности и воспитание детей.

В первом комиксе женщина подчеркивает, что чем больше детей вы рожаете, тем легче вам будет в воспитании и вы уже будете иметь определенные знания в этом.

Поэтому, третий ребенок появляется в семье, когда родители уже имеют большой опыт и уже не беспокоятся по поводу незначительных проблем.

Следующая иллюстрация доказывает, что детям всегда нужно помогать в поисках их игрушек или вещей.

Ведь малыши могу быть невнимательны и не заметить того, что ищут. Так, на фото мы видим, что ребенок не может найти свой ботинок, хотя он лежит прямо перед его носом.