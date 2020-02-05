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    Фото

    Правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото

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    Правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото
    Фото переведено изданием «Освіторія»

    В своих рисунках она описала его без приукрашиваний и это так правдиво для многих матерей

    В своем блоге «Комиксы о повседневной жизни типичной семьи» Элоиз опубликовала рисунки, описывающие жизнь француженки в Великобритании, ее четыре беременности и воспитание детей.

    В первом комиксе женщина подчеркивает, что чем больше детей вы рожаете, тем легче вам будет в воспитании и вы уже будете иметь определенные знания в этом.

    Поэтому, третий ребенок появляется в семье, когда родители уже имеют большой опыт и уже не беспокоятся по поводу незначительных проблем.

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    Правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото
    Правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото
    Правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото
    Правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото
    Правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото

    Следующая иллюстрация доказывает, что детям всегда нужно помогать в поисках их игрушек или вещей.

    Ведь малыши могу быть невнимательны и не заметить того, что ищут. Так, на фото мы видим, что ребенок не может найти свой ботинок, хотя он лежит прямо перед его носом.

    фотография искусство родители
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