Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото



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Двухлетняя девочка Либби подружилась с очень милым 3-месячным поросенком по имени Перл

Приемная мама ребенка Линдси, которая работает фотографом, сделала невероятные фото их дружбы.

Фотографии женщина опубликовала в своем Instagram. Линдси рассказала, почему ее дочь начала дружить с животным.

«В детстве я сама выращивала кроликов, овец и коз, а также собак и кошек. Я люблю ухаживать за животными и их детьми», – сказала она.

После того, как моя дочь подружилась со свинкой, мы стали все больше их исследовать и решили, что эти животные нам прекрасно подходят. Мы знали, что это немного рискованно, но нас это так захватило, что Перл стала частью нашей жизни», – ответила Линдси.

Эта фотосессия была сделана несколько лет назад и сейчас Либби продолжает увлекаться различными животными. Она подружилась также с собачками, кошечками, кроликами и другими.