  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото

    • Розсилка
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото

    Двухлетняя девочка Либби подружилась с очень милым 3-месячным поросенком по имени Перл

    Приемная мама ребенка Линдси, которая работает фотографом, сделала невероятные фото их дружбы.

    Фотографии женщина опубликовала в своем Instagram. Линдси рассказала, почему ее дочь начала дружить с животным. 

    «В детстве я сама выращивала кроликов, овец и коз, а также собак и кошек. Я люблю ухаживать за животными и их детьми», – сказала она.

    После того, как моя дочь подружилась со свинкой, мы стали все больше их исследовать и решили, что эти животные нам прекрасно подходят. Мы знали, что это немного рискованно, но нас это так захватило, что Перл стала частью нашей жизни», – ответила Линдси.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото
    Девочка подружилась с маленьким поросенком: трогательные фото

    Эта фотосессия была сделана несколько лет назад и сейчас Либби продолжает увлекаться различными животными. Она подружилась также с собачками, кошечками, кроликами и другими.

    фотография Instagram животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ