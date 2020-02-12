Джамала станет мамой во второй раз
Певица поделилась радостной новостью в сети
Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками радостной новостью - певица станет мамой во второй раз.
Об этом артистка сообщила в Instagram, опубликовав нежный снимок со своим супругом и старшим сыном Эмиром-Рахманом.
На фото семейство запечатлено на берегу моря, при этом видно заметно округлившийся животик Джамалы. Она трогательно прижимается к мужу, а тот целует ее в макушку, держа на руках сына.
«Мне казалось, у любви есть предел,
граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!» - поделилась своим счастьем Джамала.
Поклонники наперебой поздравляют будущую маму двоих детей и желают ей наслаждаться беременностью.