Джамала станет мамой во второй раз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица поделилась радостной новостью в сети

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками радостной новостью - певица станет мамой во второй раз.

Об этом артистка сообщила в Instagram, опубликовав нежный снимок со своим супругом и старшим сыном Эмиром-Рахманом.

На фото семейство запечатлено на берегу моря, при этом видно заметно округлившийся животик Джамалы. Она трогательно прижимается к мужу, а тот целует ее в макушку, держа на руках сына.

instagram.com/jamalajaaa

«Мне казалось, у любви есть предел,

граница, которая всем нам дана,

Как взвешенная крупа, норма.

Но ты постучал, дал знак, что здесь,

Пристыдил меня,

что я вновь не сама.

И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.

И со вселенной внутри ожидаю тебя,

Да что там — души не чаю.

Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.

Это чудо, которое дарит Всевышний!» - поделилась своим счастьем Джамала.

Поклонники наперебой поздравляют будущую маму двоих детей и желают ей наслаждаться беременностью.