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    Джамала станет мамой во второй раз

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    Джамала станет мамой во второй раз

    Певица поделилась радостной новостью в сети

    Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками радостной новостью - певица станет мамой во второй раз.

    Об этом артистка сообщила в Instagram, опубликовав нежный снимок со своим супругом и старшим сыном Эмиром-Рахманом.

    На фото семейство запечатлено на берегу моря, при этом видно заметно округлившийся животик Джамалы. Она трогательно прижимается к мужу, а тот целует ее в макушку, держа на руках сына.

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    instagram.com/jamalajaaa

    «Мне казалось, у любви есть предел,
    граница, которая всем нам дана,
    Как взвешенная крупа, норма.
    Но ты постучал, дал знак, что здесь,
    Пристыдил меня,
    что я вновь не сама.
    И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
    И со вселенной внутри ожидаю тебя,
    Да что там — души не чаю.
    Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
    Это чудо, которое дарит Всевышний!» - поделилась своим счастьем Джамала.

    Поклонники наперебой поздравляют будущую маму двоих детей и желают ей наслаждаться беременностью.

    Джамала певица граница Instagram
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