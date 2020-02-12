Євробачення-2020: коментатором онлайн-трансляції стане блогер-трансгендер



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NikkieTutorials - популярна б'юті-блогер

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020, який відбудеться у травні в Нідерландах, коментуватиме популярна б'юті-блогер, яка відома під псевдонімом NikkieTutorials.

Про це повідомила пресслужба конкурсу в Instagram.

Згідно з повідомленням, голландська блогерка коментуватиме всі три живі ефіри та представить спеціальний YouTube-серіал з артистами-учасниками цього року в Роттердамі.

Дівчина є трансгендером. Вона розповіла, що давно вже мріяла взяти участь у Євробаченні, і тепер вона дуже щаслива, що удача нарешті їй посміхнулася.

Як зазначається, організатори конкурсу звернулися до неї по допомогу наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020, який проходитиме з 12 по 16 травня 2020 року у Роттердамі, відбудеться під девізом Open Up" – Відкрийся.

Також у Нідерландах презентували логотип міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020. Це абстрактне зображення прапорів усіх країн, що беруть участь у пісенному конкурсі.