Євробачення-2020: коментатором онлайн-трансляції стане блогер-трансгендер
NikkieTutorials - популярна б'юті-блогер
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020, який відбудеться у травні в Нідерландах, коментуватиме популярна б'юті-блогер, яка відома під псевдонімом NikkieTutorials.
Про це повідомила пресслужба конкурсу в Instagram.
Згідно з повідомленням, голландська блогерка коментуватиме всі три живі ефіри та представить спеціальний YouTube-серіал з артистами-учасниками цього року в Роттердамі.
Дівчина є трансгендером. Вона розповіла, що давно вже мріяла взяти участь у Євробаченні, і тепер вона дуже щаслива, що удача нарешті їй посміхнулася.
Як зазначається, організатори конкурсу звернулися до неї по допомогу наприкінці 2019 року.
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We’re SO excited to announce that @NikkieTutorials will be the online host for #ESC2020. . The popular Dutch beauty vlogger will appear on each of the 3️⃣ #Eurovision live shows and present a special YouTube series with this year’s participating artists in Rotterdam . “From the moment @itsduncanlaurence won in Tel Aviv, I had only one wish: to be involved in this Dutch edition of the Eurovision Song Contest. When I was approached for this at the end of last year, I was so extremely honored. I am really looking forward to immersing myself completely in this unique festival for two weeks” - NikkieTutorials. . Tap the link in our bio to learn more. . #OpenUp
Нагадаємо, раніше стало відомо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020, який проходитиме з 12 по 16 травня 2020 року у Роттердамі, відбудеться під девізом Open Up" – Відкрийся.
Також у Нідерландах презентували логотип міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020. Це абстрактне зображення прапорів усіх країн, що беруть участь у пісенному конкурсі.