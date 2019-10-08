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    Фото

    Тимошенко поздравила юристов с профессиональным праздником

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    Тимошенко поздравила юристов с профессиональным праздником
    instagram.com/yulia_tymoshenko

    Тимошенко закрыла глаза, когда Власенко стал за ее спиной

    Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором изображена с Сергеем Власенко.

    На свежем фото Тимошенко запечатлена сидя в кресле с закрытыми глазами, в то время как Власенко позировал, стоя за ее спиной.

    В подписи к снимку Тимошенко поздравила фолловеров с днем юриста, который украинцы отмечают сегодня, 8 октября.

    «Хорошо, что не все юристы одинаковые. С праздником всех причастных!», — написала она.

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    instagram.com/yulia_tymoshenko

    Пост вызвал бурную реакцию среди фанов Тимошенко, которые в комментариях выразили удивление столь необычным снимком:

    «Он что, сделал ветер Вам Владимировна?», «Очень провокационное фото», «Ой, какие хорошие», «Юлия Владимировна, необычная фотография», «Забавно», — пишут в сети.

    Джерело: strana.ua

    фотография Юлия Тимошенко украинцы
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