Тимошенко поздравила юристов с профессиональным праздником



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instagram.com/yulia_tymoshenko

Тимошенко закрыла глаза, когда Власенко стал за ее спиной

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором изображена с Сергеем Власенко.

На свежем фото Тимошенко запечатлена сидя в кресле с закрытыми глазами, в то время как Власенко позировал, стоя за ее спиной.

В подписи к снимку Тимошенко поздравила фолловеров с днем юриста, который украинцы отмечают сегодня, 8 октября.

«Хорошо, что не все юристы одинаковые. С праздником всех причастных!», — написала она.

instagram.com/yulia_tymoshenko

Пост вызвал бурную реакцию среди фанов Тимошенко, которые в комментариях выразили удивление столь необычным снимком:

«Он что, сделал ветер Вам Владимировна?», «Очень провокационное фото», «Ой, какие хорошие», «Юлия Владимировна, необычная фотография», «Забавно», — пишут в сети.

Джерело: strana.ua