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    Фото

    Ирина Билык поразила ярким образом (фото)

    • Розсилка
    Ирина Билык поразила ярким образом (фото)
    instagram.com/bilyk_iryna

    Популярная украинская певица Ирина Билык поделилась фото в стиле 90-х

    Билык часто делится различными фотографиями в своем блоге Instagram, а иногда даже устраивает опросы для своих подписчиков. Например, недавно она предложила на выбор фолловерам два кардинально разных образа и попросила выбрать, в каком ей лучше.

    Теперь же певица опубликовала новый снимок, на котором предстала в образе из 90-х.

    Билык поделилась фото, на котором позирует в очень объемном блондинистом парике, который будто гофрирован плойкой. Ирина выбрала ярко-фиолетовое платье с оголенными плечами, колготки в сеточку, а в качестве аксессуаров – массивное кольцо и разноцветные пластмассовые браслеты.

    Билык также сделала макияж, будто у куклы Барби: розовые тени, широкие стрелки и губы, похожие на розовый леденец.

    «Заметила, что мода 90х возвращается и задумалась, а не сделать ли мне чего-нибудь эдакого?», — спрашивает в публикации певица.

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    instagram.com/bilyk_iryna

    Мнения поклонников звезды разделились. Они считают, что образ красивый. «Вам идут яркие цвета», «Шалунья», «Вам очень идет этот образ», «Обязательно сделать», — советуют они.

    Но есть и критики. Они считают, что Билык «переросла» такие наряды и прически. «Нет», — отвечают комментаторы и советуют повторять свои образы.

    Джерело: fakty.ua

    знаменитости фотография певица Instagram мода
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