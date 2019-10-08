Ирина Билык поразила ярким образом (фото)
Популярная украинская певица Ирина Билык поделилась фото в стиле 90-х
Билык часто делится различными фотографиями в своем блоге Instagram, а иногда даже устраивает опросы для своих подписчиков. Например, недавно она предложила на выбор фолловерам два кардинально разных образа и попросила выбрать, в каком ей лучше.
Теперь же певица опубликовала новый снимок, на котором предстала в образе из 90-х.
Билык поделилась фото, на котором позирует в очень объемном блондинистом парике, который будто гофрирован плойкой. Ирина выбрала ярко-фиолетовое платье с оголенными плечами, колготки в сеточку, а в качестве аксессуаров – массивное кольцо и разноцветные пластмассовые браслеты.
Билык также сделала макияж, будто у куклы Барби: розовые тени, широкие стрелки и губы, похожие на розовый леденец.
«Заметила, что мода 90х возвращается и задумалась, а не сделать ли мне чего-нибудь эдакого?», — спрашивает в публикации певица.
Мнения поклонников звезды разделились. Они считают, что образ красивый. «Вам идут яркие цвета», «Шалунья», «Вам очень идет этот образ», «Обязательно сделать», — советуют они.
Но есть и критики. Они считают, что Билык «переросла» такие наряды и прически. «Нет», — отвечают комментаторы и советуют повторять свои образы.
Джерело: fakty.ua