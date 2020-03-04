Джастин Тимберлейк устроил милую вечеринку в честь дня рождения жены



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Известный американский певец Джастин Тимберлейк организовал веселый праздник для супруги

Джессика Бил отметила 38-летие в компании любимого и опубликовала в личном микроблоге в Instagram забавные фото, рассказав о поздравлении мужа.

Несмотря на слухи о том, что в отношениях Джессики Бил и Джастина Тимберлейка возникли проблемы на фоне его измены, звездные супруги демонстрируют обратное. Они часто появляются на публике вместе и выглядят очень счастливыми.

И новые фотографии со дня рождения актрисы в очередной раз доказывают отсутствие недоразумений в их семье.

«Я заставила Джастина пообещать не петь мне С днем рождения, поэтому он импровизировал. Извините, что вы не слышите, но я все еще смеюсь»,- подписала серию веселых фото актриса.

Джессика также поблагодарила супруга за то, что он устроил ей домашнюю вечеринку, и призналась, что чувствует любовь. Тимберлейк тоже опубликовал праздничный пост в личном микроблоге и назвал жену любовью всей его жизни.

Многочисленные поклонники звездной пары и их коллеги тоже присоединились к поздравлениям.

Они пожелали Джессике всего самого наилучшего и порадовались за трогательные отношения в их семье.

«С Днем Рождения, ты красивая, любящая, заботливая, замечательная мама и жена», «Мне нравится, как вы смотрите друг на друга! Поистине одна из моих любимых пар!», «С Днем Рождения, красотка!», - пишут поклонники.