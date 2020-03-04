Зои Кравиц снялась в откровенной фотосессии



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Зои Кравиц полностью обнажилась в новой фотосессии

31-летняя звезда сериала Большая маленькая ложь и исполнительница роли Женщины-кошки в новом фильме о Бэтмене, разместила на своей странице в Instagram новое сексуальное фото, на котором изображена без одежды.

Снимок, на котором Кравиц прикрывает обнаженную грудь букетом попугаеобразных тюльпанов, был снят фотографом Шарлоттой Уэйлс.

В комментариях к снимку сексуальностью актрисы восхитились не только фаны, но и ее коллеги, в числе которых была и американская супермодель Белла Хадид, назвавшая Кравиц ангелом:

«Схожу с ума по тебе, ты ангел, сошедший с небес», — написала она.

Стоит отметить, что на обложке Pop Magazine Кравиц появилась в не менее дерзком образе. Она позировала в черных брюках и поясе от Chanel, а также с бодиартом, имитирующем жилетку с белым воротником и галстуком.