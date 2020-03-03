Netflix заставил «чудо-женщину» летать на частном самолете из-за коронавируса



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Галь Гадот Фото: instagram.com/wonderwomanfilm/

Компания запретила звезде рисковать здоровьем

«Чудо-женщина» Галь Гадот – не только актриса и модель, но и известная экоактивистка. Поскольку ее суперсилы вне киновселенной DC не работают, Галь решила спасать планету другим способом: следуя заветам Греты Тунберг, она старается свести к минимуму ущерб, который экологии наносят перелеты на частных самолетах. Актриса принципиально летает только коммерческими рейсами, но свои коррективы в ее привычки внес коронавирус.

Компания Netflix, в новом проекте которой Галь снимается вместе с Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном, запретила ей рисковать здоровьем, пока коронавирус не дает покоя людям по всему миру. В США уже есть множество случаев заражения, из которых шесть - с летальным исходом, поэтому путь на съемки из Лос-Анджелеса в Атланту и обратно принципиальной Гадот приходится проделывать на частном самолете.