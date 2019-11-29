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    Фото

    Лобода встала на колени перед Линдеманном (фото)

    • Розсилка
    Лобода встала на колени перед Линдеманном (фото)
    instagram.com/lobodaofficial

    Светлана Лобода опубликовала новое провокационное фото в своем Instagram

    Украинская певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

    На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau & Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.

    На фото артистка в образе работницы на предприятии с косынкой на голове сидит на полу, пока Линдеманн в очках и костюме проходит мимо.

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    instagram.com/lobodaofficial

    «Какой взгляд», «Вау», «Кого-то он мне напоминает», «Котик», «Красота», «Вот это очень круто, молодец», «Сильно», – отреагировали пользователи.

    Группа Lindemann, состоящая из вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена, в субботу, 23 ноября, презентовала новый клип на песню Frau & Mann, в котором Светлана Лобода сыграла одну из основных ролей.

    На кадрах украинская певица предстала в роли работницы фабрики в синем халате и косынке. По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвал начальник, испытывающий симпатию. 

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