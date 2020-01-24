Дженнифер Энистон раскрыла секреты своей красоты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Энистон продолжает купаться «в лучах славы» после своего более чем эффектного выхода на церемонии SAG Awards-2020

Несмотря на то, что у Энистон от природы досталось отличное состояние кожи, она не пропускает походы к косметологу. Среди любимых процедур Дженнифер в кресле косметолога - микротоки.

Из более непривычных процедур - инфракрасные ванны, к которым Дженнифер приучила ее подруга и коллега по сериалу «Друзья» Кортни Кокс.

Также актриса часто балует себя спа-процедурами. А из «народных» методов - постоянная забота об увлажнении кожи и холодные ванночки.

«Возьмите миску с ледяной водой и промойте лицо 25 раз. Это отличный способ разбудить кожу», - говорила как-то кинодива.

Идеальные сияющие волосы - еще один повод для гордости Дженнифер. За состоянием волос кинодивы следит ее персональный стилист-парикмахер. Джен не любит седину, поэтому задача парикмахера - пару раз в месяц тщательно прокрасить волосы звездной клиентки. При этом стилист специально красит волосы Джен таким образом, чтобы подчеркнуть сияние кожи. То есть делает пряди у лица на тон светлее.

Обязательным после каждого окрашивания являются ухаживающие процедуры. Маски, лосьоны, масла - в ход идет все, что позволяет волосам выглядеть максимально здоровыми и ухоженными.

Завидная стройность 50-летней Дженнифер - результат ежедневного труда в зале и на кухне. Энистон часто попадает в объективы папарацци во время пробежек на свежем воздухе.

«Все очень просто - пейте больше воды, ешьте фрукты и овощи», - советует Джен. Также актриса - фанатка йоги, а недавно увлеклась силовыми упражнениями и боксом.