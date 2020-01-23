Трогательное видео: актер из «Звездных войн» подарил родителям дом



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Папа и мама Джона были уверены, что сын просто хочет снять интервью с их участием

Актер поблагодарил родителей за любовь и заботу

Джон Бойега, сыгравший бывшего штурмовика Финна в новых «Звездных войнах», осуществил свою давнюю мечту, купив родителям большой дом. Его папа Самсон и мама Эбигейл были уверены, что сын просто хочет снять интервью с их участием, и зашли в свое новое жилище, ничего не подозревая.

Когда Джон поблагодарил их за любовь и заботу и сообщил, что в качестве небольшой благодарности дарит им этот дом, растроганные родители растерялись и заплакали от радости, а Бойега вместе с сестрами продолжал говорить им «спасибо» за все, что они сделали.