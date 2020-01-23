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    Жизнь

    Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде

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    <p>В октябре прошлого года королева надевала то же платье во время своего визита в Южную Корею</p> <div></div> - Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде

    В октябре прошлого года королева надевала то же платье во время своего визита в Южную Корею

    Королева уже не в первый раз применяет принципы устойчивого развития на практике

    На днях испанская королева Летиция посетила выставку, посвященную международному туризму, которая проходит в Мадриде. 47-летняя монаршая особа выбрала летящее темно-синее платье Massimo Dutti. Вырез в форме замочной скважины подчеркнули по‑девичьи стройную фигуру короля Филиппа VI.

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    Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде
    Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде
    Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде
    Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде
    Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде
    Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде
    Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде

    К слову, мы уже видели это платье на Летиции. В октябре прошлого года королева надевала его во время своего визита в Южную Корею. Туфли, кстати, она тоже выбрала те, в которых уже выходила в свет. Королева уже не в первый раз применяет принципы устойчивого развития на практике.

    Например, для недавней своей встречи с представителями киноиндустрии Летиция выбрала черно-красный ансамбль из вещей Carolina Herrera и Hugo Boss. Этот наряд мы тоже видели раньше на королеве - во время ее рабочей поездки в Севилью.

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