Королева Летиция в старом платье посетила выставку в Мадриде



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В октябре прошлого года королева надевала то же платье во время своего визита в Южную Корею

Королева уже не в первый раз применяет принципы устойчивого развития на практике

На днях испанская королева Летиция посетила выставку, посвященную международному туризму, которая проходит в Мадриде. 47-летняя монаршая особа выбрала летящее темно-синее платье Massimo Dutti. Вырез в форме замочной скважины подчеркнули по‑девичьи стройную фигуру короля Филиппа VI.

К слову, мы уже видели это платье на Летиции. В октябре прошлого года королева надевала его во время своего визита в Южную Корею. Туфли, кстати, она тоже выбрала те, в которых уже выходила в свет. Королева уже не в первый раз применяет принципы устойчивого развития на практике.

Например, для недавней своей встречи с представителями киноиндустрии Летиция выбрала черно-красный ансамбль из вещей Carolina Herrera и Hugo Boss. Этот наряд мы тоже видели раньше на королеве - во время ее рабочей поездки в Севилью.