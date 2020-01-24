Билли Айлиш выпустила новый клип на песню Everything I Wanted



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В клипе певица ведет машину прямо под воду

В клипе снялся брат и лучший друг певицы Финеас О’Коннелл.

В новом клипе на песню Everything I Wanted Билли Айлиш и ее брат (и продюсер) Финеас О’Коннелл едут по уходящему в заказ городу и ныряют прямо в океан. Ранее певица рассказывала, что идея песни пришла к ней после ночного кошмара: ей приснилось, что она покончила с собой, а всем, кроме одного человека, было все равно.

«Финнеас - мой брат и мой лучший друг. Обстоятельства неважны, мы всегда будем друг у друга и всегда будем рядом, чтобы поддержать друг друга», - говорится в начале видео.

Это второй клип, срежиссированный самой певицей. Ранее она также выпустила видео на песню Xanny.

Читайте также: Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию