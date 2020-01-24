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    Шоу-биз

    Билли Айлиш выпустила новый клип на песню Everything I Wanted

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    <p>В клипе певица ведет машину прямо под воду</p> <div></div> - Билли Айлиш выпустила новый клип на песню Everything I Wanted

    В клипе певица ведет машину прямо под воду

    В клипе снялся брат и лучший друг певицы Финеас О’Коннелл.

    В новом клипе на песню Everything I Wanted Билли Айлиш и ее брат (и продюсер) Финеас О’Коннелл едут по уходящему в заказ городу и ныряют прямо в океан. Ранее певица рассказывала, что идея песни пришла к ней после ночного кошмара: ей приснилось, что она покончила с собой, а всем, кроме одного человека, было все равно.

    «Финнеас - мой брат и мой лучший друг. Обстоятельства неважны, мы всегда будем друг у друга и всегда будем рядом, чтобы поддержать друг друга», - говорится в начале видео.

    Это второй клип, срежиссированный самой певицей. Ранее она также выпустила видео на песню Xanny.

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