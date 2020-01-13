Дженнифер Лопес снялась в сексуальной рекламе Versace



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instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала главной героиней новой рекламной кампании итальянского модного дома Versace

50-летняя звезда предстала на рекламных снимках новой весенне-летней коллекции бренда в сексуальных образах, примерив дерзкие мини-платья, яркие комбинезоны и топы с глубоким декольте.

Автором рекламного кампейна в футуристическом стиле с Лопес в главной роли выступил культовый дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт.

«Я невероятно счастлива, что могу, наконец, объявить, что стала лицом весенне-летней коллекции Versace. Спасибо Донателле Версаче и всем в Versace за ваше видение и возможность стать частью этой рекламной кампании», — написала певица на своей странице в Instagram, разместив серию ярких рекламных кадров.

В официальном заявлении Лопес также отметила, что всегда была большой поклонницей модного дома Versace, который, по ее личному убеждению, вдохновляет женщин:

«Для меня Versace — это расширение прав и возможностей, а также воплощение чего-то прекрасного в мире. Я всегда мечтала снова сотрудничать с моим другом Донателлой и показать новое свежее видение культовой модной истории в этой великолепной кампании», — отметила знаменитость.

В съемках нового рекламного кампейна Versace, помимо Лопес, также приняла участие одна из самых востребованных и популярных супермоделей в современной индустрии моды — американская манекенщица Кендалл Дженнер.