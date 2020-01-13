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    Жизнь

    Энн Хэтэуэй в платье с очень глубоким декольте впервые вышла в свет после родов (фото)

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    <p>37-летняя Энн Хэтэуэй совершила впервые появилась на красной дорожке после рождения второго ребенка</p> <div></div> - Энн Хэтэуэй в платье с очень глубоким декольте впервые вышла в свет после родов (фото)

    37-летняя Энн Хэтэуэй совершила впервые появилась на красной дорожке после рождения второго ребенка

    Молодая мама неожиданно надела провокационный наряд

    37-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй имеет репутацию скромной и даже застенчивой звезды. В начале декабря голливудская актриса родила второго ребенка от своего мужа Адама Шульмана. Счастливые родители намеренно скрывают от общественности пол и имя малыша.

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    Энн Хэтэуэй в платье с очень глубоким декольте впервые вышла в свет после родов (фото)
    Энн Хэтэуэй в платье с очень глубоким декольте впервые вышла в свет после родов (фото)
    Энн Хэтэуэй в платье с очень глубоким декольте впервые вышла в свет после родов (фото)

    Вчера Энн посетила кинопремию Critics' Choice Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. Обычно сдержанная в нарядах артистка предпочла платье с экстремальным декольте, обнажившим ее грудь. Автор золотого наряда, украшенного пайетками, модельер Донателла Версаче.

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