Энн Хэтэуэй в платье с очень глубоким декольте впервые вышла в свет после родов (фото)
37-летняя Энн Хэтэуэй совершила впервые появилась на красной дорожке после рождения второго ребенка
Молодая мама неожиданно надела провокационный наряд
37-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй имеет репутацию скромной и даже застенчивой звезды. В начале декабря голливудская актриса родила второго ребенка от своего мужа Адама Шульмана. Счастливые родители намеренно скрывают от общественности пол и имя малыша.
Вчера Энн посетила кинопремию Critics' Choice Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. Обычно сдержанная в нарядах артистка предпочла платье с экстремальным декольте, обнажившим ее грудь. Автор золотого наряда, украшенного пайетками, модельер Донателла Версаче.
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