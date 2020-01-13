Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
22-летняя Тина Кунаки отдыхает в Рио-де-Жанейро
Фото: instagram.com/tinakunakey/
Супруга 53-летнего Венсана Касселя делится откровенными снимками своего путешествия
22-летняя модель Тина Кунаки показала новую татуировку. Тина позировала на бразильском пляже в миниатюрном черном бикини, повернувшись спиной к камере. В кадре заметно новое тату брюнетки, расположенное на ягодице. Большое изображение скорпиона сразу привлекает к себе внимание.
Она озадачила подписчиков еще одним кадром, на котором оказалась запечатлена в объятиях мужчины. «Куда смотрит Венсан?» — с недоумением обратился к модели один из фолловеров.
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