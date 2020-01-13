  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах

    • Розсилка
    <p>22-летняя Тина Кунаки отдыхает в Рио-де-Жанейро</p> <div></div> - Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах

    22-летняя Тина Кунаки отдыхает в Рио-де-Жанейро

    Фото: instagram.com/tinakunakey/

    Супруга 53-летнего Венсана Касселя делится откровенными снимками своего путешествия

    22-летняя модель Тина Кунаки показала новую татуировку. Тина позировала на бразильском пляже в миниатюрном черном бикини, повернувшись спиной к камере. В кадре заметно новое тату брюнетки, расположенное на ягодице. Большое изображение скорпиона сразу привлекает к себе внимание.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    Фото: instagram.com/tinakunakey/

    Она озадачила подписчиков еще одним кадром, на котором оказалась запечатлена в объятиях мужчины. «Куда смотрит Венсан?» — с недоумением обратился к модели один из фолловеров.

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»

     

     

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ