Героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя (фото)



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Актрисы изменились, но не потеряли задорного очарования

Ситком был признан одним из лучших комедийных многосерийных фильмов в истории телевидения США

Актрисы, сыгравшие главные роли в американском ситкоме «Друзья», встретились через 16 лет после окончания съемок. Фотографиями девичника поделились в своих блогах его участницы: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс-Аркетт.

50-летней Энистон удивительным образом удалось практически не измениться, а вот 55-летняя Кокс-Аркетт и 56-летняя Кудроу уже мало напоминают веселых подружек из сериала, хотя актрисы и сохранили юношеский задор в глазах.

Напомним, культовый сериал снимался с 1994 года по 2004-й. Ситком был признан одним из лучших комедийных многосерийных фильмов в истории телевидения США. Коллектив, работающий над фильмом, получил огромное количество наград и премий, включая «Эмми» и «Золотой глобус».