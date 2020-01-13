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    Жизнь

    Героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя (фото)

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    <p>Актрисы изменились, но не потеряли задорного очарования</p> <div></div> - Героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя (фото)

    Актрисы изменились, но не потеряли задорного очарования

    Ситком был признан одним из лучших комедийных многосерийных фильмов в истории телевидения США

    Актрисы, сыгравшие главные роли в американском ситкоме «Друзья», встретились через 16 лет после окончания съемок. Фотографиями девичника поделились в своих блогах его участницы: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс-Аркетт.

    50-летней Энистон удивительным образом удалось практически не измениться, а вот 55-летняя Кокс-Аркетт и 56-летняя Кудроу уже мало напоминают веселых подружек из сериала, хотя актрисы и сохранили юношеский задор в глазах.

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    Героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя (фото)
    Героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя (фото)
    Героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя (фото)
    Героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя (фото)
    Героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя (фото)

    Напомним, культовый сериал снимался с 1994 года по 2004-й. Ситком был признан одним из лучших комедийных многосерийных фильмов в истории телевидения США. Коллектив, работающий над фильмом, получил огромное количество наград и премий, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

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