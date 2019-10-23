  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Джейсон Стэтхэм «выгуливает» сына на цепи (фото)

    • Розсилка
    Джейсон Стэтхэм «выгуливает» сына на цепи (фото)
    znaj.ua

    В сети появилось фото, на котором известный голливудский актер Джейсон Стэтхэм «выгуливает» сына с помощью стальной цепи

    Папарацци запечатлили суровую прогулку отца с сыном, на котором малыш держится за цепь чтобы не потеряться.

    Двухлетний сын Стэтхэма Джек Оскар Стейтем родился от модели Victoria's Secret Рози Ханнигтон-Уайтли в 2017 году. Пара вместе с 2010 года

    nfr2twpeelpbrh8gn3iz8sfyr01uj5e9a1p8kodi.
    Джейсон Стэтхэм

    Ранее сообщалось, что Джейсон Стейтем исполнит роль сотрудника инкассаторской компании в ленте британского режиссера Гая Ричи.

    Лента «Осторожность» станет ремейком французского фильма «Инкассатор» 2004 года.

    По сюжету, герой Стэтхэма занимается продажей грузовых автомобилей и отвечает за перемещение сотен миллионов долларов по Лос-Анджелесу. Дата премьеры пока останется неизвестной.

    Джерело: znaj.ua

    знаменитости фотография актер Оскар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ