Джейсон Стэтхэм «выгуливает» сына на цепи (фото)



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znaj.ua

В сети появилось фото, на котором известный голливудский актер Джейсон Стэтхэм «выгуливает» сына с помощью стальной цепи

Папарацци запечатлили суровую прогулку отца с сыном, на котором малыш держится за цепь чтобы не потеряться.

Двухлетний сын Стэтхэма Джек Оскар Стейтем родился от модели Victoria's Secret Рози Ханнигтон-Уайтли в 2017 году. Пара вместе с 2010 года

Джейсон Стэтхэм

Ранее сообщалось, что Джейсон Стейтем исполнит роль сотрудника инкассаторской компании в ленте британского режиссера Гая Ричи.

Лента «Осторожность» станет ремейком французского фильма «Инкассатор» 2004 года.

По сюжету, герой Стэтхэма занимается продажей грузовых автомобилей и отвечает за перемещение сотен миллионов долларов по Лос-Анджелесу. Дата премьеры пока останется неизвестной.

Джерело: znaj.ua