Джастин Бибер показал пикантное фото Хейли



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Джастин и Хейли Бибер

Певец назвал 22-летнюю Хейли самой сексуальной женщиной в мире

25-летний Джастин Бибер поделился сексуальным снимком своей супруги. Модель предстала в откровенном белом платье. Короткая длина наряда позволила всем рассмотреть длинные стройные ноги девушки. Глубокий вырез декольте частично обнажил грудь. Как выяснилось, Хейли «забыла» надеть бюстгальтер.

Певец эмоционально высказался в адрес супруги, он восхитился ее соблазнительным образом. «Осторожно! Сексуальная жена. Самая лучшая на свете!» – заверил Джастин.