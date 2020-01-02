Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф



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22-летняя Тина Кунаки и 53-летний Венсан Кассель наслаждаются совместным зимним отдыхом

Звездные супруги порадовали фанатов трогательными фотографиями

Актер и модель сбежали от холодов на любимый бразильский курорт. Пара отдыхает на пляже Арпоадор, находящегося в районе Ипанема города Рио-де-Жанейро. Именно здесь влюбленные отдыхали год назад, когда Тина была беременна дочерью Амазония. На одной из фотографий Кунаки обнимается с Касселем, сидящим на беру.

Пара несколько раз в год живет по несколько месяцев в Рио-де-Жанейро — несколько лет назад Недавно Кунаки приняла участие в дерзкой фотосессии. Модель топлес позировала в постели с мужчиной. Молодая возлюбленная Венсана исполнила для мужа соблазнительный танец в ресторане. Сам Кассель по‑русски признался модели в любви.