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    Шоу-биз

    Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф

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    22-летняя Тина Кунаки и 53-летний Венсан Кассель наслаждаются совместным зимним отдыхом&nbsp; - Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф
    22-летняя Тина Кунаки и 53-летний Венсан Кассель наслаждаются совместным зимним отдыхом 

    Звездные супруги порадовали фанатов трогательными фотографиями

    Актер и модель сбежали от холодов на любимый бразильский курорт. Пара отдыхает на пляже Арпоадор, находящегося в районе Ипанема города Рио-де-Жанейро. Именно здесь влюбленные отдыхали год назад, когда Тина была беременна дочерью Амазония. На одной из фотографий Кунаки обнимается с Касселем, сидящим на беру.

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    Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф
    Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф
    Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф
    Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф
    Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф
    Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф
    Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф
    Страстные объятия Тины Кунаки и ее мужа на бразильском пляже снял фотограф

    Пара несколько раз в год живет по несколько месяцев в Рио-де-Жанейро — несколько лет назад Недавно Кунаки приняла участие в дерзкой фотосессии. Модель топлес позировала в постели с мужчиной. Молодая возлюбленная Венсана исполнила для мужа соблазнительный танец в ресторане. Сам Кассель по‑русски признался модели в любви.

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