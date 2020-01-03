Маша Ефросинина улетела в Австрию на праздничные каникулы



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На новогодние каникулы она вместе с мужем и детьми отправилась в столицу Австрии Вену

Яркими кадрами с семейного отдыха Маша поделилась на своей страничке в Instagram, а заодно продемонстрировала отменное чувство юмора и зарядила позитивом.

Теледива опубликовала снимок из отеля, на котором сидит за столиком кафе в облегающем синем платье и мило улыбается на камеру.

«Так, и кто еще сегодня синий?» - с юмором подписала кадр звезда.

В комментариях фолловеры отметили, что Маше очень идет этот цвет.

Классический синий стал цветом 2020 года. В цветовой палитре Pantone ему соответствует номер 19-4052.

«Это цвет неба в сумерках, подталкивающий к размышлениям и дающий надежду. «Классический синий» подчеркивает наше стремление к надежному и стабильному фундаменту, на котором мы можем построить нечто новое, в свете наступления нового десятилетия», — сказано на сайте организации.

Позже она выложила еще одно фото, показав свой аутфит для прогулок по Вене. Маша позирует в темных джинсах, белой водолазке с геометрическим принтом и белом берете.

«Венских тысячи шагов…» - прокомментировала снимок Ефросинина.