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    Маша Ефросинина улетела в Австрию на праздничные каникулы

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    Маша Ефросинина улетела в Австрию на праздничные каникулы

    На новогодние каникулы она вместе с мужем и детьми отправилась в столицу Австрии Вену

    Яркими кадрами с семейного отдыха Маша поделилась на своей страничке в Instagram, а заодно продемонстрировала отменное чувство юмора и зарядила позитивом.

    Теледива опубликовала снимок из отеля, на котором сидит за столиком кафе в облегающем синем платье и мило улыбается на камеру.

    «Так, и кто еще сегодня синий?» - с юмором подписала кадр звезда.

    В комментариях фолловеры отметили, что Маше очень идет этот цвет.

    Классический синий стал цветом 2020 года. В цветовой палитре Pantone ему соответствует номер 19-4052.

    «Это цвет неба в сумерках, подталкивающий к размышлениям и дающий надежду. «Классический синий» подчеркивает наше стремление к надежному и стабильному фундаменту, на котором мы можем построить нечто новое, в свете наступления нового десятилетия», — сказано на сайте организации.

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    Маша Ефросинина улетела в Австрию на праздничные каникулы
    Маша Ефросинина улетела в Австрию на праздничные каникулы
    Маша Ефросинина улетела в Австрию на праздничные каникулы

    Позже она выложила еще одно фото, показав свой аутфит для прогулок по Вене. Маша позирует в темных джинсах, белой водолазке с геометрическим принтом и белом берете.

    «Венских тысячи шагов…» - прокомментировала снимок Ефросинина.

    знаменитости фотография Маша Ефросинина Instagram
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